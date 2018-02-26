Медведев назвал высокую неформальную занятость большой проблемой для России

ГРОЗНЫЙ, 26 фев — РИА Новости. Высокий уровень неформальной занятости — большая проблема для России, особенно она актуальна для Северо-Кавказского федерального округа, заявил в понедельник премьер Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по развитию СКФО по теме занятости и рынка труда.

"В округе сохраняется высокий уровень неформальной занятости. Это вообще наша проблема государственная, скажем прямо. Но и в округе она присутствует, особенно это касается туризма, сельского хозяйства, сферы услуг, торговли", — сказал он.

"Права неофициальных работников законом не защищены, в результате в экономике образуется серая зона, а сами работники при этом не получают никаких прав, пенсионные права никак не учитываются. Вывод этих трудовых отношений из тени является важной государственной задачей", — считает премьер.