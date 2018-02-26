Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 9% в 2017 году

ЛИПЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Почти 12,5 тысяч многодетных семей зарегистрировано в Липецкой области по итогам 2017 года, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"В Липецкой области ежегодно увеличивается число многодетных семей. По итогам 2017 года таких семей стало больше на 9%, их число достигло около 12,5 тысяч. В многодетных семьях воспитываются 40930 детей. Общая сумма социальных и поощрительных выплат для них за прошлый год составила 891,55 миллиона рублей", — отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, многодетные семьи получают социальные выплаты на обеспечение детей школьной и спортивной формой, им предоставляются компенсации за детский сад, бесплатные лекарства по рецептам врачей и целый ряд других льгот.

Кроме того, предусмотрена единовременная социальная выплата в размере 1,2 миллиона рублей при рождении или усыновлении троих и более детей. При рождении третьего ребенка и последующих детей выплачивают так называемый областной материнский капитал — 50 тысяч рублей. В целом на меры социальной поддержки семьи и содержание учреждений поддержки материнства и детства в 2017 году из консолидированного бюджета области было израсходовано около 1,9 миллиарда рублей.

"Мы должны приложить максимум усилий для укрепления института семьи. Преодолеть негативные процессы в демографической ситуации можно, только сражаясь за каждого человека, за каждую семью", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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