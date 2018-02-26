Уровень безработицы на Северном Кавказе снизился втрое

ГРОЗНЫЙ, 26 мар — РИА Новости. Зарегистрированная безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с момента его создания снизилась втрое, однако уровень по-прежнему выше, чем по России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по развитию СКФО по теме занятости и рынка труда.

"В 2010 году, когда бы создан Северо-Кавказский федеральный округ, меры после этого были предприняты, и они принесли достаточно ощутимые результаты. Зарегистрированная безработица в среднем снизилась практически втрое с почти полумиллиона человек до 135 тысяч", — сказал Медведев, открывая встречу в Грозном.

"По методике Организации труда результаты поскромнее, но они тоже весьма позитивны. Однако уровень безработицы в округе пока еще сохраняется в два раза выше среднероссийского, и в последние несколько лет образовалась не только благоприятная тенденция, цифры по ряду позиций стали снижаться", — отметил он.

По словам премьера, это происходит, несмотря на то что власти продолжают инвестировать в создание рабочих мест.

"Округ имеет свою специфику — здесь проживает много молодежи и, благодаря традиции иметь большие семьи, есть определенные традиции организации семейных предприятий, бизнеса, в округе сохраняется естественный прирост населения, все эти факторы стратегические, их нужно учитывать в работе", — пояснил Медведев