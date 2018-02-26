В Липецкой области появилась "Сырная карта"

ЛИПЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Производители сыров Липецкой области презентовали "Сырную карту" региона в деревне Масловка Данковского района, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Практически в каждом районе Липецкой области сегодня производят сыры по различным рецептам. Ассортимент и богатый, и изысканный: от раненбургского "Качокавалло" в форме слезы до мягкого жирного лебедянского "Камамбера". А ещё — "Монтазио" классика, "Качотта по-адыгейски" и просто "Качотта", "Халлеми", "Гауда"", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, развивающаяся кооперация позволяет сыроделам, число которых в области растет, обмениваться технологиями, идеями, секретами производства уникальных продуктов. В настоящее время прорабатывается идея открытия Сырного дома Липецкой области в Москве.

"Развитие кооперации способно поддержать людей, повысить их уровень доходов, а также повысить эффективность использования земли. Кроме того, кооперация как одна из форм мелкотоварного производства обеспечит нарастающий спрос горожан на экологически чистую натуральную продукцию", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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