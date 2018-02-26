В Липецкой области около ста педагогов участвуют в конкурсе "Учитель года"

ЛИПЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Около ста педагогов из районов и городов Липецкой области принимают участие в муниципальном этапе конкурса "Учитель года", который продлится до конца февраля, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Двадцатка лучших педагогов будет бороться за победу на областном конкурсе. По итогам испытаний жюри назовет обладателя звания "Учитель года Липецкой области". Он получит диплом, премию в 250 тысяч рублей и представит регион на всероссийском конкурсе. Кроме того, четырем финалистам вручат дипломы лауреатов и премии по 50 тысяч рублей" — говорится в сообщении.

В числе участников конкурса — учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, информатики, географии, химии, биологии, иностранных языков. Традиционно среди конкурсантов есть как молодые специалисты, так и опытные наставники.

"Конкурс профессионального мастерства ежегодно дарит большой красивый праздник и открывает новые имена и таланты. Учителя Липецкой области и их воспитанники всегда достойно представляют регион на всероссийских соревнованиях. Ежегодно липецкие школьники становятся победителями и призерами всероссийских олимпиад, занимают первые места на престижных творческих конкурсах, а образовательные учреждения области входят в престижные федеральные рейтинги лучших школ России", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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