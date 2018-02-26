В Роскосмосе рассказали о росте зарплат в космической области

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соглашение в космической отрасли на 2018-2020 годы, подписанное гендиректором Роскосмоса, председателем Общероссийского профсоюза работников общего машиностроения и президентом "Союза работодателей ракетно-космической промышленности России", призвано регулировать социально-трудовые отношения и увеличение зарплаты на региональных предприятиях, говорится в сообщении госкорпорации.
Соглашение вступает в силу с 1 марта 2018 года.
"Это первое внутриотраслевое соглашение в новом формате социального партнёрства. Госкорпорация провела огромную работу по созданию Союза работодателей. Это — новая социальная конституция отрасли", — отметил председатель Общероссийского профсоюза работников общего машиностроения Станислав Щорба.
В целях соблюдения основополагающих принципов обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников и создания здоровых и безопасных условий труда будут приниматься меры по планомерному улучшению условий труда и производственного быта, а также оказываться содействие формированию фондов охраны труда организаций.