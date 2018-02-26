В Роскосмосе рассказали о росте зарплат в космической области

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соглашение в космической отрасли на 2018-2020 годы, подписанное гендиректором Роскосмоса, председателем Общероссийского профсоюза работников общего машиностроения и президентом "Союза работодателей ракетно-космической промышленности России", призвано регулировать социально-трудовые отношения и увеличение зарплаты на региональных предприятиях, говорится в сообщении госкорпорации.

"Уже в этом году у нас не останется ни одного предприятия, где зарплата ниже, чем средняя по региону, а к 2020 году заработная плата в отрасли будет минимум на 10% превышать среднюю по региону, где расположено предприятие", — отметил в этой связи глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Соглашение вступает в силу с 1 марта 2018 года.

"Это первое внутриотраслевое соглашение в новом формате социального партнёрства. Госкорпорация провела огромную работу по созданию Союза работодателей. Это — новая социальная конституция отрасли", — отметил председатель Общероссийского профсоюза работников общего машиностроения Станислав Щорба.

Согласно соглашению, взаимоотношения сторон будут строиться на принципах социального партнерства для создания необходимых условий, обеспечивающих стабильную работу и развитие организаций отрасли, повышение уровня жизни работников и их социально-правовую защиту. Для повышения заинтересованности работников в стабильности и успешной деятельности организаций политика в области оплаты труда будет направлена на обеспечение связи размера заработной платы работников с результатами труда.

В целях соблюдения основополагающих принципов обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников и создания здоровых и безопасных условий труда будут приниматься меры по планомерному улучшению условий труда и производственного быта, а также оказываться содействие формированию фондов охраны труда организаций.