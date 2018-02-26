Умер академик РАН и дипломат Сергей Тихвинский

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Москве на 100-м году жизни скончался российский учёный-китаевед, кадровый дипломат, академик РАН Сергей Тихвинский.

Как отмечается на сайте Института Дальнего Востока РАН, он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Тихвинский окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и после попал по распределению в Наркомат иностранных дел.

Он работал дипломатом в Китае, Японии, Великобритании и Генеральной Ассамблее ООН. Второго октября 1949 года именно он как генконсул сообщил Пекину о признании СССР Китайской Народной Республики и установлении дипломатических отношений между двумя странами.

В разные годы Тихвинский работал заведующим кафедрой истории стран Востока в МГИМО, членом исполнительного комитета ЮНЕСКО от СССР, ректором Дипломатической академии. Он был почетным президентом Ассоциации китаеведов и главным редактором академического издания "История Китая с древнейших времен до начала XXI века".

Гражданская панихида пройдет в среду в РАН.