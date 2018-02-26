КРАСНОДАР, 26 фев — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал инициативу жителей Горячего Ключа о присвоении их городу звания воинской славы.

"Как губернатор и житель Кубани, я полностью поддерживаю инициативу жителей Горячего Ключа о присвоении городу звания воинской славы", – сказал РИА Новости губернатор.

По его мнению, особенно ценно то, что эта работа начата в текущем году, когда жители края отмечают 75-летие освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. "Надеюсь, что городские и краевые депутаты одобрят эту инициативу, и мы отправим заявку в оргкомитет "Победа"", – добавил Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации Горячего Ключа, в поддержку инициативы о присвоении курорту звания города воинской славы собрано 25,5 тысячи подписей. В рамках мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, председатель городского совета ветеранов Ольга Шестибратова передала подписные листы главе Горячего Ключа. Как отмечают городские власти, теперь вопрос рассмотрят депутаты города, а затем и края.

"Если законодательное собрание и губернатор Кубани поддержат "народную" инициативу Горячего Ключа, то следующая заявка отправится в Российский организационный комитет "Победа", который возглавляет президент страны. Это привлечет максимум внимания к Горячему Ключу на всех уровнях власти. Во внимание, в первую очередь, попадет историческая составляющая и патриотическое образование граждан", – отметили в администрации города-курорта.

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