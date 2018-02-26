Камчатка получила специализированный вертолет санитарной авиации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев — РИА Новости. Первый специализированный вертолет санитарной авиации МИ-8 МТВ прибыл на Камчатку, он будет обслуживать камчатский Центр медицины катастроф, что позволит значительно повысить качество экстренной медицинской помощи, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Санитарная авиация для Камчатского края жизненно необходима. Воздушное сообщение порой дает единственную возможность оперативно оказать медицинскую помощь жителям отдаленных и труднодоступных сел края. Наличие специализированного борта, оснащённого самым современным оборудованием, позволит значительно повысить качество оказания экстренной помощи камчатцам", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Владимира Илюхина.

Как уточнил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края, регион стал одним из 34 субъектов РФ, которые в 2017 году получили федеральные субсидии на развитие санавиации. В частности, Камчатка получила более 146 миллионов рублей.

"Это радостное событие в системе здравоохранения края. Вертолет оборудован всем необходимым для проведения лечебно-реанимационных мероприятий. В настоящее время бригады Центра медицины катастроф берут с собой в рейсы переносное оборудование. С новым модулем, конечно, будут созданы совершенно другие условия оказания экстренной медицинской помощи", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Татьяны Лемешко.

По ее словам, до сих пор рейсы санавиации выполнялись на обычных вертолетах Ми-8. Новый МИ-8 МТВ может находиться в воздухе до шести часов и предназначен для одновременной транспортировки двух пациентов.

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