На фестиваль "Мос/Еда!" привезут около пяти миллионов килограммов продуктов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Более 4,5 миллиона килограммов продуктов привезут на столичный фестиваль "Мос/Еда!", который пройдет 17 и 18 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На фестиваль "Мос/Еда!", который пройдет в столице 17 и 18 марта, привезут более 4,5 миллиона килограммов продуктов. Для гостей фестиваля будет работать порядка 1,5 тысячи площадок, расположенных во всех округах столицы. В основном на прилавках появятся товары российского производства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадках фестиваля можно будет приобрести рыбную продукцию Крыма, Камчатки, Сахалина, Краснодарского края, Калининградской и Мурманской областей.

Согласно сообщению, отечественные производители предложат гостям фестиваля творог, масло, ряженку, кефир, молоко и сыры. Кроме того, на фестиваль привезут деликатесы, сладости, бакалейные товары, овощи и фрукты.

Фестиваль "Мос/Еда!" пройдет в столице впервые, уточняется в сообщении. Предварительно, там представят продукцию, которую позднее будут продавать на ярмарках выходного дня. На фестивале гостям раздадут опросники, с помощью которых москвичи расскажут, какие товары они бы хотели видеть на ярмарках, которые заработают во второй половине апреля.