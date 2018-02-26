Макет первого искусственного спутника Земли украсил павильон на ВНДХ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Павильон "Космос" на ВДНХ вновь украсили макетом первого искусственного спутника Земли, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В павильоне "Космос" (№34) на ВДНХ установили макет первого искусственного спутника планеты Земля. Это блестящий металлический шар с антеннами, которые отходят от него подобно лучам", — говорится в сообщении.

Макет является точной копией оригинального летательного аппарата, который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там, известного как космодром Байконур, уточняется в сообщении. Копия первого спутника появилась на ВДНХ в павильоне "Карелия" в том же году, а к 1967 году макет был перенесен в павильон "Космос". Через два с лишним десятка лет макет был утрачен.

"Копию искусственного спутника Земли решили воссоздать и вернуть на ВДНХ при подготовке экспозиции крупнейшего аэрокосмического музея страны — центра "Космонавтика и авиация", который будет располагаться в павильоне "Космос". Новый макет создан в Самаре. Материалом для его изготовления послужил алюминиево-магниевый сплав. Его диаметр составляет 58 сантиметров, а вес — более 83 килограммов", — рассказали порталу в пресс-службе ВДНХ.

Добавляется, что макет будет размещен в начале экспозиции. Вместе с ним в центральной зоне выставки можно будет увидеть многоразовый возвращаемый аппарат "Алмаз", космические корабли "Союз" и "Восход", орбитальную станцию "Мир", Международную космическую станцию и другие экспонаты.