В Приморье рассказали о состоянии здоровья подброшенного медвежонка

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Специалисты центра реабилитации диких животных в Приморье установили, что гималайский медвежонок, которого ранее подкинули к дверям регионального охотнадзора, здоров, он хорошо ест и уже прибавил в весе, сообщает МРОО "Центр "Тигр".

На прошлой неделе неизвестные подбросили одномесячного гималайского медвежонка к дверям охотнадзора в Приморье, его поселили в центр реабилитации. Пока малыша кормят из бутылочки молочной смесью, а спит он в утепленном домике-берлоге. Специалисты надеются, что медведь сможет вернуться в лес.

"У малыша хороший аппетит, зверь активен и здоров. В день малыш уже съедает 600 граммов молочной смеси, кормим пока каждые 4 часа. Потихоньку интервалы между кормлениями будут увеличиваться до 4,5 часов. Медвежонок уже прибавил в весе на целых 500 граммов", — говорится в сообщении.

Сотрудники центра благодарят всех, кто оказал финансовую помощь. Специалисты смогли приобрести качественную молочную смесь, расходные материалы и обеспечить круглосуточное отопление в вольере.

Центр "Тигр" создан 19 сентября 2012 года. С этого времени здесь прошли реабилитацию 10 тигров и один африканский лев. Восемь тигров выпустили в дикую природу, пять из них адаптировались. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные.