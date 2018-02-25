На северо-западе Москвы восстановили движение трамваев после ДТП

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Движение трамваев восстановлено после ДТП на северо-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.

Ранее сообщалось, что около 14:45 на пересечении улицы Маршала Катукова и Таллинской улицы в столичном районе Строгино произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая №21. В результате инцидента никто не пострадал, по данным Мосгортранса, авария произошла по вине водителя. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

"Восстановлено трамвайное движение после ДТП на пересечении улиц Таллинской и Маршала Катукова. По маршрутам трамвая временно работали автобусы", — говорится в сообщении.