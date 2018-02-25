О да, еда! Что вкусного приготовить в Великий пост

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая. Пресная каша, паровые котлеты из моркови, борщ без мяса — на первый взгляд, еда во время Великого поста безвкусная. Но на самом деле постное меню может быть очень разнообразным и даже изысканным. Причем для этого не нужно идти в дорогой ресторан. Как накрыть стол без продуктов животного происхождения — в материале РИА Новости.

Супы — всему голова

Юрист Алла Макарова из Москвы после родов сильно поправилась и, находясь в декрете, сама придумала систему питания, благодаря которой похудела на 20 килограммов за семь месяцев. Сейчас она ведет блог в соцсетях, где делится рецептами. Например, в дни Великого поста Анна предлагает приготовить тыквенно-картофельный суп-пюре. Понадобится тыква (примерно 400 граммов) две картофелины, парочка луковиц, одна морковь, два зубчика чеснока, два кусочка хлеба и полтора литра воды.

Морковь трут на терке, лук мелко нарезают, режут чеснок, все вместе обжаривают на растительном масле. Картофель и тыкву шинкуют кубиками и отваривают. Затем добавляют морковку и лук, варят еще пять минут. Бульон сливают (но не безвозвратно в раковину), овощи перекладывают в блендер. Потом пюре кладут обратно в кастрюлю, солят, перчат, добавляют молотую паприку, а для нужной консистенции доливают бульон.

Как только суп закипел, его сразу же надо выключить. Подают на стол, посыпая сухариками из подсушенного белого хлеба. Можно также использовать дробленые грецкие орехи или зелень. Чтобы вкус был насыщенным, добавляют приправы, например паприку и тимьян.

Есть рецепт постной грибной солянки. Берут три или четыре картофелины, три соленых огурца, свежие шампиньоны, половинку моркови, одну луковицу, три столовые ложки сухого риса. Кроме того, понадобятся ложка томатной пасты, две дольки лимона, немного оливок или маслин — по вкусу, растительное масло — для жарки, а также приправы — соль, перец, сушеные петрушка, укроп, лавровый лист.

Грибы нарезают тонкими пластинками, лук мелко шинкуют, морковь, наоборот, крупно трут. Пассируют лук с морковью и добавляют томатную пасту.

Картофель и соленые огурцы надо порубить кубиками (желательно выбирать твердые и плотные). На огонь ставят кастрюлю с водой, когда закипит — опустите туда зажарку, огурцы, картофель, рис, несколько горошин перца, лавровый лист, оливки, специи. Варится суп до тех пор, пока рис не станет мягким. Тогда блюдо подсаливают, добавляют измельченную зелень, дольки лимона — и готово. Обязательно нужно дать настояться солянке хотя бы 10-15 минут.

Макарова советует: чтобы постные супы без мясного или рыбного бульона получались наваристыми, нужно предварительно обжаривать овощи. Однако важно не переварить суп, чтобы ингредиенты не превратились в кашу. Лучше заранее выключить плиту и дать блюду настояться.

Триумф картофеля

Картофельные дольки с фаршированными шампиньонами — вкусное постное блюдо на второе. Понадобятся два клубня картофеля, соль, сушеный чеснок, паприка, тимьян и сок лимона (одна треть). Также нужны крупные шампиньоны (не меньше 600 граммов), длиннозерный рис и луковица.

Кожуру картофеля лучше не счищать, а клубни промыть с помощью жесткой губки для мытья посуды и нарезать дольками. Посолить, посыпать специями, выдавить на картофель сок лимона и смазать маслом. Все перемешивают, перекладывают в форму и отправляют на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов.

Рис же отваривают, а у шампиньонов убирают ножки, оставляя углубления. Лук и оставшуюся часть грибов нужно мелко нарезать и обжарить. Затем рис, обжаренные лук и шампиньоны смешивают и солят. Начиняют шляпки этой смесью и на полчаса ставят в духовку. Удобнее всего запекать грибы и картофель одновременно.

"Во время поста, чтобы разнообразить блюда с картофелем, его можно запекать, предварительно обмазав дижонской горчицей. Подойдет также копченая паприка", — рекомендует блогер.

Котлеты из топора

Еще один рецепт от Аллы Макаровой — овощи гриль с гречнево-грибными котлетами. При этом годятся любые овощи, уверяет она. В ее версию этого блюда обычно входят небольшой кабачок, красный болгарский перец, соль, перец, сушеные травы, растительное масло. Перец нарезается дольками, кабачок — колечками. Сковороду-гриль (или обычную) разогревают, добавляя растительное масло. Овощи обжаривают с двух сторон, посыпают приправами. Для котлет необходимы полстакана гречневой крупы, стакан воды, 350 граммов грибов — шампиньонов или вешенок, замороженных или свежих. Также нужна одна луковица, пучок зелени — петрушки и укропа, панировочные сухари и масло.

Отваривают гречу в воде, лук и грибы мелко режут и обжаривают. Потом смешивают и добавляют рубленую зелень, соль, перец. Готовую массу пропускают через мясорубку и лепят котлеты. Обваливают их в панировочных сухарях или муке и жарят на сковороде без крышки до образования золотистой корочки.

Десерты

"Видов постного теста много, его делают на основе воды и растительного масла, крепко заваренного чая или яблочного сока и даже на основе огуречного рассола. Можно испечь как пышные пироги, так и сухие хрустящие печенья. В качестве начинки подойдут фрукты и ягоды, семечки, орехи, сухофрукты, кокосовая стружка", — рассказывает Макарова.

Один из любимых ее рецептов — цитрусовые пирожные-улитки. Ингредиенты: стакан муки, 150 граммов воды, три столовые ложки масла и столько же ложек лимонного сока, щепотка соли, одно яблоко, цедра лимона или апельсина, корица, сахарная пудра.

В большую миску просеивают муку, добавляют масло, воду, ложку лимонного сока, соль. Замешивают тесто — оно должно получиться достаточно мягким и не липнуть к рукам. Потом оборачивают тесто пищевой пленкой и убирают на час в холодильник. В это время яблоки очищают от кожи и натирают, добавляя лимонный сок, цедру, корицу.

Охлажденное тесто раскатывают скалкой в пласт толщиной полсантиметра. Выкладывают в центр начинку, а свободную часть смазывают маслом. Дальше нужно аккуратно завернуть его в рулет, прижимая достаточно плотно, чтобы улитки не развернулись при запекании. Сверху рулет следует смазать маслом. Потом улитки выкладывают на застеленный пергаментом противень и отправляют на 45-50 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

И другие житейские хитрости

Впрочем, необязательно четко следовать рецептуре, иногда достаточно внести лишь небольшие изменения в будничное блюдо, чтобы оно стало намного вкуснее. Кулинар, автор и ведущая программы на радио в Новосибирске Ирина Коваленко объясняет, как можно приготовить кашу.

"Для того чтобы ее облагородить, туда добавляется тыква. Замороженную тыкву нужно измельчить и отварить в воде до мягкого состояния, а потом всыпать крупу.

Перед этим ее желательно залить водой на ночь. Это может быть любая крупа — пшено либо рис, полтавская крупа. В эту кашу не нужно добавлять сахар, поэтому она хорошо подходит для людей с диабетом", — говорит кулинар.

На ее вкус, кашу варить лучше не на воде, а на любом отваре из замороженных ягод. "Их в морозильной камере обычно много, в пакетах они лежат без дела. Сначала готовится мусс из ягод, потом туда добавляется каша. Кислые ягоды лучше не использовать. Если нет ягод, в кашу можно добавить курагу, чернослив. Но делать это надо, когда она почти сварилась, чтобы кусочки сухофруктов не успели полностью отдать свой вкус. Свежие фрукты добавлять не стоит, проще порезать их отдельно и есть вприкуску", — советует Коваленко.

Прямиком из истории

Историк русской кухни Павел Сюткин рассказал РИА Новости, что постные блюда XV-XVI веков сильно отличались от современных, но несколько рецептов до сих пор актуальны.

"Сохранились монастырские книги, где описывается, например, меню патриарха Адриана (1699 год). Ему на стол подавали и разнообразные рыбные и грибные блюда. К примеру, кундюмы. Это аналог пельменей с грибами и гречневой кашей, рыбой. Предварительно они запекались в печи до золотистой корочки, потом отправлялись в бульон", — говорит Сюткин.

В монастырской кухне того времени, поясняет он, было весьма сдержанное отношение к специям, потому что они разжигают аппетит, а это противоречит смыслу поста.

Также были постные десерты, такие как пастила.

"Сегодня мы воспринимаем ее как нечто похожее на зефир, а традиционная пастила выглядела иначе. Яблоко перетиралось в пюре, добавлялись ягоды, фрукты. Вся масса намазывалась на доску и помещалась в остывающую печь на ночь. Получалось что-то, напоминающее плотный мармелад. Называлось это "левашники". Они использовались в пирожках или в щах с квашеной капустой — тогда возникал кисло-сладкий вкус", — приводит в пример Сюткин рецепты из глубины веков.