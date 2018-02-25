В позе кролика: флешмоб со смешными спящими домашними питомцами

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В твиттере набирает популярность флешмоб, посвященный спящим домашним животным. Пользователи выкладывают фотографии и видео, на которых их питомцы запечатлены в необычных и смешных позах во время сна. Помимо кошек и собак, тут и хомяки, и ежи, и попугаи. Есть даже краб и альпака. Акцию запустили в Японии под хештегом, который переводится как "спальное состязание безумных поз животных", но теперь к флешмобу присоединяются во всем мире. РИА Новости выбрало наиболее необычные публикации.
5年くらい前だけど、不細工すぎててビビったやつ。#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/yO5HXG4VFl— Ryoku (@ryokuchandayo) 10 февраля 2018 г.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ぷりゃ餅 (@touzoku_) 10 февраля 2018 г.
半目で寝るな pic.twitter.com/TOsHyml5gu
流石にこの寝相は色々覚悟させられた。 #飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/Ab4CpxUcdS— ソウダ🐺 (@souda01) 10 февраля 2018 г.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ゆりあんぬたそ (@TORCHIChamo) 10 февраля 2018 г.
五度見くらいした pic.twitter.com/Ti58FwcWPU
#飼育員の心臓に悪い動物の寝相コンテスト 。この動物たち、本当に生きてるの？ 長崎バイオパークを取材しました。— withnews (@withnewsjp) 21 февраля 2018 г.
【ネットの話題、ファクトチェック】withnewshttps://t.co/NDrACvSZf8 #withnews #飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/ABaMhrKs9u
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/b22VgfBOBD— VadimPetroff (@VadimPetroff) 21 февраля 2018 г.
ペットじゃないけど今さらながら寝相悪いコンテストに参加してみます笑— REPTILES&RAPTORES dogwood L+R (@dogwood_rapush) 21 февраля 2018 г.
処刑ごっこか笑
断頭台じゃねぇんだからさ笑#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト #コバルトツリーモニター pic.twitter.com/Ot0vuMIXD5
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト
この格好で爆睡してた pic.twitter.com/edRVWi4lMZ
— ʚÿưɱěɞ (@Alexi_Xlll) 21 февраля 2018 г.
結構焦った(´･･`)#ブラットパイソン— y…❤︎ (@shishimaru0831) 19 февраля 2018 г.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/KibeZdcNQt
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト ハムスター— ひらいづか@投げたい!! (@KatsujiDash) 19 февраля 2018 г.
みんな同じハムスター
毎回ビックリして生存確認してた
懐かしい思い出(´･ω･`) pic.twitter.com/IdaSPDMkyg
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— 空峯 沙唯 (@xi193) 10 февраля 2018 г.
ウロコは総じて心臓に悪い pic.twitter.com/mHN3TRFEVO
ちょっと古い写真だけど— 猫のマノンさん (@manonsan222) 14 февраля 2018 г.
夏になるとよく猫鍋からほっぺこぼしてる…
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/7wd4jUIoLR