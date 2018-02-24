В Сети высмеяли "новый образ" информатора WADA Родченкова

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей отреагировали на интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова телеканалу BBC, в котором он появился в балаклаве и темных очках.

Для большинства комментаторов "новый образ" информатора WADA стал поводом для шуток.

Родченков дал интервью BBC в маске и очках.

С западными СМИ в цирк можно не ходить pic.twitter.com/7NZmqeEfrM — Во///дь™ (@Subb_Zer0) 23 февраля 2018 г.

Завтра его как подозреваемого в вооружённых нападениях на мелкие торговые сети возьмут около 500 стражей порядка!😂 — САРока (@SARsoroka) 23 февраля 2018 г.

В следующий раз он будет в скафандре на фоне лунного пейзажа.. — IKaysa (@Sveta_gra) 23 февраля 2018 г.

Некоторые пользователи предположили, как Родченков будет выглядеть через несколько лет.

В феврале стало известно, что Родченков перенес пластическую операцию по изменению внешности. Позднее информатор WADA появился в эфире телеканала CBS. На кадрах видно, что у него исчезли усы, а также изменилась форма носа и подбородка.

В 2016 году Родченков рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного спортивного скандала. Тогда же он переехал в США.

В результате от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы.