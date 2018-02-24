В Сети высмеяли "новый образ" информатора WADA Родченкова

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей отреагировали на интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова телеканалу BBC, в котором он появился в балаклаве и темных очках.
Для большинства комментаторов "новый образ" информатора WADA стал поводом для шуток.
Родченков дал интервью BBC в маске и очках.— Во///дь™ (@Subb_Zer0) 23 февраля 2018 г.
С западными СМИ в цирк можно не ходить pic.twitter.com/7NZmqeEfrM
Завтра его как подозреваемого в вооружённых нападениях на мелкие торговые сети возьмут около 500 стражей порядка!😂— САРока (@SARsoroka) 23 февраля 2018 г.
В следующий раз он будет в скафандре на фоне лунного пейзажа..— IKaysa (@Sveta_gra) 23 февраля 2018 г.
Некоторые пользователи предположили, как Родченков будет выглядеть через несколько лет.
Родченков, следующий этап.. pic.twitter.com/aUyZdrGNbb— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 24 февраля 2018 г.
Родченков через пару лет. pic.twitter.com/5Dh0yT5K3l— Иван Куликов (@ultra6662) 24 февраля 2018 г.
родченков крутой pic.twitter.com/eBlVoiqTRG— _ (@sobaka__) 24 февраля 2018 г.
В 2016 году Родченков рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного спортивного скандала. Тогда же он переехал в США.
В результате от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы.