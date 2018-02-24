На Кубани назвали плюсы включения дороги на мост в Крым в число федеральных

КРАСНОДАР, 24 фев — РИА Новости. Включение трассы, ведущей к мосту в Крым, в список дорог федерального значения будет способствовать развитию не только межрегиональной, но и внутренней транспортной сети региона, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы неоднократно выступали с инициативой включения трассы, ведущей к Крымскому мосту, в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Это решение имеет для края большое значение, так как будет способствовать развитию не только межрегиональной, но и внутренней транспортной сети региона", — сказал РИА Новости губернатор.

По словам Кондратьева, включение трассы в список федеральных улучшит проходимость большегрузов к портам Черного и Азовского морей. Кроме того, за счет развития придорожного сервиса откроются новые перспективы роста малого и среднего бизнеса края, уверен глава региона.

Постановление правительства РФ о включении трассы, ведущей к мосту через Керченский пролив, в список дорог федерального значения, было опубликовано в субботу. Уточняется, что такое решение позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учетом реконструкции имеющихся "узких мест", что необходимо в контексте формирования эффективной транзитной транспортной сети Краснодарского края.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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