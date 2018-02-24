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Общество

Пушков прокомментировал драку в эфире НТВ

12:2324.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков. Архивное фотоПредседатель комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал драку украинского политолога и блогера Дмитрия Суворова с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи" во время обсуждения ситуаций в Донбассе.

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"По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло", — написал Пушков в своем Twitter.

Что произошло

В четверг в эфире программы "Место встречи" немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта в Донбассе, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.

"Вы должны наконец-то признать правду, что там погибают дети. Обстрел идет по людям, по детям", — сказал Маурер.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Суворов, который участвовал в программе в качестве эксперта от Украины, потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов попытался увернуться и начал размахивать руками. Между ними началась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать мужчин.

НТВ в комментарии на сайте принес извинения телезрителям, ставшим свидетелями инцидента. Телеканал также отметил, что программа выходит в прямом эфире, и участники дискуссии не всегда справляются с эмоциями во время обсуждения "острых тем".

Версия Суворова

Сам Суворов, комментируя инцидент на свой странице в Facebook, заявил, что его захлестнули эмоции.

"Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", — сказал он.

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Политолог извинился перед девушкой-редактором, которая упала во время драки, но приносить извинения ведущему программы отказался.

По его словам, он защищал Украину, которую пытались оговорить.

Суворов также рассказал, что во время инцидента на него "навалились охрана и "группа поддержки", его прижали к полу, а "безумная ведьма (журналист. — Прим. ред.) Елена Бойко била <…> ногами по лицу (но не попадала…)".

По его словам, "очень смешно читать заголовки о том, что "Норкин избил Суворова" <…>". "Он на меня набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку", — добавил политолог.

Норкин комментировать ситуацию отказался.

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Общество
Комментарии
11 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Бахматов
Пушков прав на 100%, свою роль дегенераты уже отработали, отвращение к укропам и либерастам у населения выработано стойкое... дальше продолжать эти шоу в таком формате - глупость.
13:28
24.02.2018
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Александр
Я думал Суворов умнее. Врать о драке которая записана на видел - глупо.
А приглашают их затем что бы они сами говорили о том что они думают. И что бы потом не было слов: "Мол вы всё перевираете. Они совсем не то говорили и т. д." Тут всё чётко и ясно. Как говорится всё из первых уст.
12:54
24.02.2018
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