Пушков прокомментировал драку в эфире НТВ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал драку украинского политолога и блогера Дмитрия Суворова с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи" во время обсуждения ситуаций в Донбассе.

"По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло", — написал Пушков в своем Twitter.

Что произошло

В четверг в эфире программы "Место встречи" немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта в Донбассе, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.

"Вы должны наконец-то признать правду, что там погибают дети. Обстрел идет по людям, по детям", — сказал Маурер.

Суворов, который участвовал в программе в качестве эксперта от Украины, потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов попытался увернуться и начал размахивать руками. Между ними началась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать мужчин.

НТВ в комментарии на сайте принес извинения телезрителям, ставшим свидетелями инцидента. Телеканал также отметил, что программа выходит в прямом эфире, и участники дискуссии не всегда справляются с эмоциями во время обсуждения "острых тем".

Версия Суворова

Сам Суворов, комментируя инцидент на свой странице в Facebook, заявил, что его захлестнули эмоции.

"Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", — сказал он.

Политолог извинился перед девушкой-редактором, которая упала во время драки, но приносить извинения ведущему программы отказался.

По его словам, он защищал Украину, которую пытались оговорить.

Суворов также рассказал, что во время инцидента на него "навалились охрана и "группа поддержки", его прижали к полу, а "безумная ведьма (журналист. — Прим. ред.) Елена Бойко била <…> ногами по лицу (но не попадала…)".

По его словам, "очень смешно читать заголовки о том, что "Норкин избил Суворова" <…>". "Он на меня набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку", — добавил политолог.

Норкин комментировать ситуацию отказался.