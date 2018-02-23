Норкин отказался комментировать драку с украинским экспертом в эфире НТВ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин отказался комментировать драку с украинским политологом Дмитрием Суворовым во время программы "Место встречи".

"Комментариев нет и не будет", — заявил журналист "Пятому каналу".

В четверг 22 февраля в прямом эфире телеканала ТНВ произошел конфликт между ведущим программы и приглашенным экспертом. Инцидент случился во время обсуждения ситуации на востоке Украины.

Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, заявил, что из-за боевых действий в Донбассе погибли сотни детей. Суворов потребовал депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо, после чего между мужчинами началась потасовка.