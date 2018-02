МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации.

"Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа. А сам я в ближайшее время встречусь со всеми представительницами журналистского пула Госдумы. Не думаю, что кто-то из них принимал непосредственное участие в подготовке этой грязной информационной кампании, но все же хочу лично в этом убедиться", — написал Слуцкий на своей странице в Facebook

Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария.

Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Позднее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в своем Twitter назвал обвинения в адрес Слуцкого "грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением". Лебедев пообещал, что фракция будет ставить вопрос о лишении аккредитации в ГД журналистов, рассказавших о домогательствах со стороны депутата.

В последние месяцы в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц прозвучали обвинения в домогательстве. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Также среди голливудских актеров стали популярны движения против сексуального насилия, такие как "Me too" и "Time's up".