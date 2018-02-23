МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Объявлена аккредитация журналистов на участие в освещении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации — 21.00 мск 25 февраля 2018 года.
Добавляется, что аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.
"Список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ, будут опубликованы на сайте www.kremlin.ru (президент.рф)", — отмечается в сообщении.