Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля. Архивное фото

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Объявлена аккредитация журналистов на участие в освещении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба Кремля.

"Департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента России начинает аккредитацию на участие в освещении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, которое состоится 1 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации — 21.00 мск 25 февраля 2018 года.

Добавляется, что аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.

"Список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ, будут опубликованы на сайте www.kremlin.ru (президент.рф)", — отмечается в сообщении.