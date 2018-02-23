Путин вручил Звезду Героя вдове погибшего в Сирии пилота Су-25‍

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил Золотую Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии майора Романа Филипова. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Георгиевском зале Кремля в День защитника Отечества.
Президент отметил, что Роман Филипов был для сослуживцев настоящим боевым товарищем.
"Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил. Мы имеем полное право сравнивать его с героями, защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь человека земная всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление мужества и героизма, преданности своей родине", — сказал Путин.
"Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком, его мечта сбылась. Он понимал что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом — международным терроризмом. И когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Только теперь я понял, сколько у Романа друзей. Нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры, нас поддерживают незнакомые люди со всех регионов страны", — сказал Николай Филипов.
Он добавил, что гордится сыном и российской армией.
Последний бой
Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс".
На земле, в районе населенного пункта Телль-Дебес, он вступил в неравный бой с террористами, а когда те подобрались совсем близко, подорвал себя гранатой.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России.
Летчика похоронили в его родном Воронеже, на Аллее Славы Коминтерновского кладбища. Попрощаться с майором пришли более 30 тысяч человек.
Благодарность за стойкость и отвагу
Президент также вручил и другие награды. Южный военный округ удостоен ордена Суворова, авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" — ордена Ушакова, а гвардейский ракетный крейсер "Варяг" — ордена Нахимова. Ордена закрепят на знаменах воинских подразделений.
"Именно эта повседневная, напряженная работа обеспечила качественное развитие вооруженных сил России, позволила эффективно освоить ту современную, уникальную технику, которая поступает в войска, отточить воинское мастерство, профессионализм, слаженность в ходе учений и внезапных проверок", — сказал он.
Кроме того, Путин поблагодарил всех, кто участвовал в операции в Сирии и проявил героизм.
"Свою готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали в Сирии. Действуют смело, решительно, мужественно. Помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащенные террористические группировки", — сказал президент.
Он выразил благодарность всем, кто участвовал "в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу".
Новая динамика развития
Президент подчернул значение сильных вооруженных сил для развития России.
"Но стоит только ослабнуть вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались, появляются такие угрозы, которые мы себе и не представляли", — добавил он.
По его словам, в последние годы российские Вооруженные силы России приобрели новую динамику развития. "Такую, которая и нужна России", — заключил Путин.