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Общество

Путин вручил Звезду Героя вдове погибшего в Сирии пилота Су-25‍

Сюжет:
Крушение российского Су-25 в Сирии (74)
16:5123.02.2018
(обновлено: 19:03 23.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин вручает Золотую Звезду Героя РФ вдове Ольге и родителям погибшего в Сирии военного летчика гвардии майора Романа Филипова. 23 февраля 2018Президент РФ Владимир Путин вручает Золотую Звезду Героя РФ вдове Ольге и родителям погибшего в Сирии военного летчика гвардии майора Романа Филипова. 23 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил Золотую Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии майора Романа Филипова. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Георгиевском зале Кремля в День защитника Отечества. 

Церемония прощания с летчиком Романом Филиповым в Воронеже
© РИА Новости / Александр Павлов
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"Это вам за пацанов!" Как вспоминают погибших в Сирии Героев России
Президент передал награду Филипова его вдове Ольге и обратился к родителям летчика — Николаю Серафимовичу и Елене Викторовне — со словами благодарности за то, что они воспитали "отважного, достойного сына, русского офицера, сына своего Отечества".

Президент отметил, что Роман Филипов был для сослуживцев настоящим боевым товарищем.

"Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил. Мы имеем полное право сравнивать его с героями, защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь человека земная всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление мужества и героизма, преданности своей родине", — сказал Путин.

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подвиг солдата. Памятник мужеству Романа Филипова – в сердцах людей
Отец Филипова в ответ поблагодарил президента за приглашение в Кремль и слова поддержки.

"Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком, его мечта сбылась. Он понимал что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом — международным терроризмом. И когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Только теперь я понял, сколько у Романа друзей. Нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры, нас поддерживают незнакомые люди со всех регионов страны", — сказал Николай Филипов.

Он добавил, что гордится сыном и российской армией.

Последний бой

Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". 

Российские летчики готовятся к полету на истребителе СУ-30СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Политолог: российские военные в Сирии показали, что они – герои
Третьего февраля Филипова сбили в небе над Сирией. Штурмовик Су-25, на котором майор совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", попал под ракетный удар из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе, успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался.

На земле, в районе населенного пункта Телль-Дебес, он вступил в неравный бой с террористами, а когда те подобрались совсем близко, подорвал себя гранатой. 

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России.

Летчика похоронили в его родном Воронеже, на Аллее Славы Коминтерновского кладбища. Попрощаться с майором пришли более 30 тысяч человек.

Благодарность за стойкость и отвагу

Президент также вручил и другие награды. Южный военный округ удостоен ордена Суворова, авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" — ордена Ушакова, а гвардейский ракетный крейсер "Варяг" — ордена Нахимова. Ордена закрепят на знаменах воинских подразделений.

Военнослужащие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава государства отметил, что российские солдаты и офицеры достойно выполняют воинский долг.

"Именно эта повседневная, напряженная работа обеспечила качественное развитие вооруженных сил России, позволила эффективно освоить ту современную, уникальную технику, которая поступает в войска, отточить воинское мастерство, профессионализм, слаженность в ходе учений и внезапных проверок", — сказал он.

Кроме того, Путин поблагодарил всех, кто участвовал в операции в Сирии и проявил героизм.

"Свою готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали в Сирии. Действуют смело, решительно, мужественно. Помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащенные террористические группировки", — сказал президент.

Он выразил благодарность всем, кто участвовал "в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу".

Новая динамика развития

Президент подчернул значение сильных вооруженных сил для развития России.

Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Журавлев
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"Действительно, когда армия и флот, вооруженные силы являются самодостаточными, сильными и развитыми, то тогда создаются условия для мирного развития страны, для ее поступательного развития, для выстраивания стабильных отношений на международной арене. И кажется, что так всегда и было, кажется, что это нормально", — сказал Путин.

"Но стоит только ослабнуть вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались, появляются такие угрозы, которые мы себе и не представляли", — добавил он.

По его словам, в последние годы российские Вооруженные силы России приобрели новую динамику развития. "Такую, которая и нужна России", — заключил Путин.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Val_2113
"Истинный герой это тот, кто отдаёт свою жизнь, зная, что никто не оценит его жертву"...
Этот мальчик, мужчина - никогда не будет забыт.
Вечная память.
17:22
23.02.2018
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