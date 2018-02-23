Панихида по дипломату Фалину пройдет на Троекуровском кладбище 25 февраля

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Прощание с бывшим председателем правления агентства печати "Новости" (АПН) и советским послом в Западной Германии Валентином Фалиным, скончавшимся в четверг, пройдет на Троекуровском кладбище в воскресенье 25 февраля, сообщили РИА Новости близкие Фалина.

Видный дипломат и журналист, бывший председатель правления агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни, сообщили в четверг РИА Новости его близкие. В 1971-1978 годах он был послом СССР в ФРГ.

"В 13.00 состоится отпевание в Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Гражданская панихида пройдет на Троекуровском кладбище в зале прощаний в 15.00", — сообщили близкие дипломата.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН.