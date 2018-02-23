КПРФ в Москве провела шествие в честь Дня защитника отечества

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. КПРФ провела массовую акцию в Москве в честь Дня защитника отечества и 100-летней годовщины создания Красной армии.

Демонстранты прошли колонной по улице Петровка. Затем состоялся митинг на Площади Революции.

Лидер компартии Геннадий Зюганов, выступая со сцены, сказал, что "сегодня народ должен опереться на тысячелетия наших побед".

"Семь великих побед, от Чудского озера, через поле Куликово, Полтаву, Бородино сражались за великую державу. Подмосковье, Московская битва и Сталинград, Орловско-Курское сражение окончательно утвердили наш приоритет, нашего солдата, воина, командира во главе с генералиссимусом Сталиным", — сказал Зюганов.