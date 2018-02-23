Шойгу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в память о погибших защитниках Отечества, сообщили в пятницу в военном ведомстве.

"Сегодня министр обороны РФ и члены коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Также в церемонии приняло участие руководство Вооруженных сил РФ и ветераны", — рассказали в Минобороны.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания, добавили в военном ведомстве.

Во всех гарнизонах Вооруженных сил Российской Федерации 23 февраля проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин также возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены по случаю Дня защитника Отечества.