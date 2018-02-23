Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем защитника Отечества, а также с четвертой годовщиной создания народного ополчения Крыма.

"Мы помним, как четыре года назад, в 2014 году, мы с вами собирались возле Государственного совета Республики Крым, тогда это был Верховный совет. Как мы готовились отражать атаки националистов, которые пугали нас "поездами дружбы" и так далее. Объединившись, мы вместе приняли важное и судьбоносное решение и отстояли нашу республику", — сказал он на митинге, который прошел в центре Симферополя, у памятника "Народному ополчению всех времен".

Аксенов также поблагодарил всех, кто принимал участие в этих событиях, "за то, что вы тогда проявили характер, пришли на площадь, и благодаря этому все состоялось".

На центральной площади Симферополя выставлены образцы военной техники — танк Т-72, бронемашины "Рысь" и "Тайфун", установки залпового огня, артиллерии, зенитные орудия. Жители города и дети знакомятся с вооружением, для них военные провели показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя.

В 2014 года Аксенов, который был тогда депутатом крымского парламента и лидером партии "Русское единство", выступил инициатором создания народного ополчения, которое объединило крымчан, протестующих против госпереворота в Киеве, и помогло обеспечить общественный порядок во время референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

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