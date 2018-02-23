Имя Героя России Анатолия Кярова присвоено гимназии в Нальчике

НАЛЬЧИК, 23 фев — РИА Новости. Депутаты совета местного самоуправления Нальчика приняли решение о присвоении имени погибшего от рук боевиков Героя России, начальника республиканского УБОП Анатолия Кярова городской гимназии №4, сообщает администрация столицы Кабардино-Балкарии.

В январе 2008 года в результате вооруженного нападения боевиков в Нальчике были убиты начальник УБОП при МВД КБР Анатолий Кяров, а также уполномоченный отряда особого назначения УБОП. Огнестрельное ранение получил еще один сотрудник милиции. В апреле 2008 года Кярову посмертно было присвоено звание Героя России.

"Гимназии №4 Нальчика присвоено имя Героя Российской Федерации, полковника милиции Анатолия Кярова. Решение об этом депутаты совета местного самоуправления городского округа Нальчик приняли единогласно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение об увековачивании памяти Анатолия Кярова поступило от министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии, ходатайство поддержал управляющий совет гимназии №4.

Кяров проработал в органах внутренних дел более 26 лет. С 1992 года служил в управлении по борьбе с организованной преступностью при МВД Кабардино-Балкарии, с 1999 года — заместителем начальника УБОП. В июле 2005 года был назначен начальником УБОП. В октябре 2005 года Кяров принимал участие в отражении нападения боевиков на Нальчик, в ноябре 2006 года в Кремле президент Владимир Путин лично вручил ему орден Мужества.