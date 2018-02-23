Кадыров уверен, что в современной России всем народам гарантирована свобода

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, вспоминая о сталинских репрессиях, заметил, что в современной России каждому народу гарантированы реальные права и свободы.

Кадыров также высказал мнение, что ни одна из войн против чеченцев не идет в сравнение с репрессиями Иосифа Сталина.

"В мире немного случаев, когда в течение суток снимали с родных мест и отправляли на верную смерть, на постепенное вымирание целые народы. Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники", — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Также, по его мнению, чеченцы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле.

"Сегодня мы живем в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы… Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения. Вместе со всеми народами мы строим новую Россию!" — добавил глава Чечни.