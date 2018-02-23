РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Бывшая советница МИД рассказала, как Фалин "спас" визит Саманты Смит в СССР

08:5923.02.2018
(обновлено: 09:06 23.02.2018)
37010
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкСаманта Смит с родителями на Красной площади.. Архивное фотоСаманта Смит с родителями на Красной площади.. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Именно бывший советский посол в Западной Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН, предшественник МИА "Россия сегодня) Валентин Фалин сделал поездку, пожалуй, самой известной американской девочки Саманты Смит в СССР "теплой и незабываемой", рассказала РИА Новости советник МИД РФ в отставке Наталья Батова.

Всесоюзный пионерский лагерь Артек в Крыму
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Перепелиный островок: советские дети в Артеке
Видный дипломат и журналист, бывший председатель правления АПН Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни, сообщили в четверг РИА Новости его близкие. В 1971-1978 годах он был послом СССР в ФРГ.

Как рассказала Батова, во время визита американской школьницы в СССР Фалину выпала непростая миссия представлять находящегося тогда в больнице тяжелобольного госсекретаря СССР Юрия Андропова. И Фалин смог найти слова и объяснить, почему столь долгожданная встреча Саманты с главой государства не могла состояться.

Речь идет о самой известной американской школьнице в СССР из штата Мэн. Известность она получила благодаря письму, которое она написала в самый разгар холодной войны только что ставшему председателем Президиума Верховного Совета СССР и генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. В ответ на письмо, в котором Саманта спрашивала, почему СССР якобы хочет завоевать мир, Андропов прислал ей приглашение посетить СССР, чтобы школьница поняла, что люди там совершенно не хотят войны.

Одиннадцатилетний дипломат Саманта Смит
© РИА Новости / ПростяковПерейти в фотобанк29 июня 2012 года исполняется 40 лет со дня рождения Саманты Смит - американской школьницы, ставшей знаменитой благодаря написанному осенью 1982 года письму руководителю СССР Юрию Андропову. Написать в СССР девочку заставила статья в журнале "Таймс", посвященная Андропову, незадолго до того пришедшему к власти. В статье выдвигались предположения, что этот человек опасен для США и что в его правление вполне возможна новая война.Американская школьница Саманта Смит
© РИА Новости / Простяков
Перейти в фотобанк
29 июня 2012 года исполняется 40 лет со дня рождения Саманты Смит - американской школьницы, ставшей знаменитой благодаря написанному осенью 1982 года письму руководителю СССР Юрию Андропову. Написать в СССР девочку заставила статья в журнале "Таймс", посвященная Андропову, незадолго до того пришедшему к власти. В статье выдвигались предположения, что этот человек опасен для США и что в его правление вполне возможна новая война.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАмериканская школьница Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова, в национальном костюме, сшитом для нее ребятами кружка прикладного искусства Московского Дворца пионеров.Американская школьница Саманта Смит
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Американская школьница Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова, в национальном костюме, сшитом для нее ребятами кружка прикладного искусства Московского Дворца пионеров.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАмериканская девочка Саманта Смит (в центре), посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, во время пресс-конференции в городе Санкт-Петербурге.Саманта Смит на пресс-конференции
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Американская девочка Саманта Смит (в центре), посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, во время пресс-конференции в городе Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАмериканская девочка Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, перед зданием Государственного Центрального театра кукол.Саманта Смит у театра кукол
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Американская девочка Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, перед зданием Государственного Центрального театра кукол.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАмериканская девочка Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с родителями на Соборной площади Московского Кремля.Саманта Смит с родителями на Соборной площади
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Американская девочка Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с родителями на Соборной площади Московского Кремля.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАмериканская девочка Саманта Смит (в центре), посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в лагере "Артек" с пионерами.Саманта Смит в лагере Артек с пионерами
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Американская девочка Саманта Смит (в центре), посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в лагере "Артек" с пионерами.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАмеериканская школьница Саманта Смит (на первом плане), прибывшая в СССР по приглашению генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова, во время встречи с космонавтом Валентиной Терешковой (на заднем плане).Саманта Смит и Валентина Терешкова
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Амеериканская школьница Саманта Смит (на первом плане), прибывшая в СССР по приглашению генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова, во время встречи с космонавтом Валентиной Терешковой (на заднем плане).
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГлавным итогом поездки стала книга Саманты Смит "Мое путешествие в СССР". В ней Саманта писала, что увидела своими глазами: "Они такие же, как мы".Саманта Смит в театре кукол
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Главным итогом поездки стала книга Саманты Смит "Мое путешествие в СССР". В ней Саманта писала, что увидела своими глазами: "Они такие же, как мы".
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкСаманта Смит в Центральном театре кукол.Саманта Смит в театре кукол
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Саманта Смит в Центральном театре кукол.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАмериканская девочка Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с родителями на Красной площади.Саманта Смит с родителями на Красной площади
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Американская девочка Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с родителями на Красной площади.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАмериканская школьница Саманта Смит в Доме Дружбы с народами зарубежных стран.Американская школьница Саманта Смит в Доме Дружбы
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Американская школьница Саманта Смит в Доме Дружбы с народами зарубежных стран.
/

"Я узнала его (Фалина) именно по работе в Союзе Советских Обществ Дружбы. Нам было поручено от ЦК КПСС принять участие в подготовке программы для американской школьницы, десятилетней девочки, которую многие знают, ее звали Саманта Смит. И когда мы стали готовить эту программу, нам волей-неволей приходилось связываться с международным отделом ЦК КПСС, где Фалин тогда занимал очень высокую позицию", — вспоминает Батова.

"Так вот, они (семья Смит) приняли приглашение, Саманта приехал, и мне была поручена очень ответственная работа — я была сопровождающим переводчиком. Все 12 дней и ночей мы провели вместе. Предполагался маленький официальный момент, когда Юрий Владимирович Андропов встретит эту семью. И поэтому мы каждое утро, когда сверяли программу (а нас сопровождало 28 журналистов из разных стран), ждали этой встречи. Так вот, каждый день был один и тот же вопрос — от папы, мамы и от самой девочки: когда мы сможем (встретиться с Андроповым)", — вспоминает собеседник агентства.

Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати Новости (АПН) Валентин Фалин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Яркие цитаты дипломата и журналиста Валентина Фалина
"Он (Андропов, уже тяжелобольной) находился в больнице, и я понимала, что такое протокольное мероприятие провести было невозможно. Но ведь приглашение было от него. Именно персональное. И именно поэтому ее принимали, как говорят американцы, on the red carpet (на красной ковровой дорожке)", — добавляет Батова.

"И что вы думаете? Именно Валентин Фалин (если вы меня спросите, каким он был? Во-первых, он был прекрасным журналистом. Во-вторых, прекрасным дипломатом. Очень умным человеком. С большой человеческой историей). И ему было поручено от имени Юрия Владимировича посетить их в гостинице "Советская" в Москве, прийти и поприветствовать эту семью. И именно Фалин был тем человеком, который сделал эту встречу очень и очень теплой. Разочарование, может, и было какое-то, но внешнее. Но встреча была очень душевной. Фалин нашел все нужные слова. И для девочки, и для мамы Джейн, с которой я дружу до сегодняшнего дня. Они вручили американские сувениры, с которыми они приехали. И Фалин передал им от Юрия Владимировича памятные подарки. Вот, какая у меня была удивительная была встреча с нашим послом, дипломатом", — подытожила Батова.

Говоря о Фалине, она добавила, что "это был человек-глыба".

"Когда такие люди уходят, они оставляют большой след. Я даже не знаю, в какой ряд его поставить. Для меня, например, идеалом был Добрынин Анатолий Михайлович (советский дипломат, бывший посол СССР в США)", — объясняет Батова. "Я думаю, Фалин недалеко будет стоять в этом же ряду. Люди будут его помнить. Помнить его за его острый ум, энциклопедические знания", — подытожила она.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе — был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986-1988 годах был председателем правления АПН.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Алан
А может, не стОило? Убили же девчонку из-за этого...
10:16
23.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
Михаил Милосердов
Алан, она разбилась в авиакатострофе.
11:04
23.02.2018
ОтветитьНе отвечать
АланМихаил Милосердов(к комментарию)
Михаил Милосердов, я в курсе. Именно этот инцидент я и имел в виду, когда сказал, что её убили.
11:16
23.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена