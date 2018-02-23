Бывшая советница МИД рассказала, как Фалин "спас" визит Саманты Смит в СССР

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Именно бывший советский посол в Западной Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН, предшественник МИА "Россия сегодня) Валентин Фалин сделал поездку, пожалуй, самой известной американской девочки Саманты Смит в СССР "теплой и незабываемой", рассказала РИА Новости советник МИД РФ в отставке Наталья Батова.

Видный дипломат и журналист, бывший председатель правления АПН Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни, сообщили в четверг РИА Новости его близкие. В 1971-1978 годах он был послом СССР в ФРГ.

Как рассказала Батова, во время визита американской школьницы в СССР Фалину выпала непростая миссия представлять находящегося тогда в больнице тяжелобольного госсекретаря СССР Юрия Андропова. И Фалин смог найти слова и объяснить, почему столь долгожданная встреча Саманты с главой государства не могла состояться.

Речь идет о самой известной американской школьнице в СССР из штата Мэн. Известность она получила благодаря письму, которое она написала в самый разгар холодной войны только что ставшему председателем Президиума Верховного Совета СССР и генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. В ответ на письмо, в котором Саманта спрашивала, почему СССР якобы хочет завоевать мир, Андропов прислал ей приглашение посетить СССР, чтобы школьница поняла, что люди там совершенно не хотят войны.

"Я узнала его (Фалина) именно по работе в Союзе Советских Обществ Дружбы. Нам было поручено от ЦК КПСС принять участие в подготовке программы для американской школьницы, десятилетней девочки, которую многие знают, ее звали Саманта Смит. И когда мы стали готовить эту программу, нам волей-неволей приходилось связываться с международным отделом ЦК КПСС, где Фалин тогда занимал очень высокую позицию", — вспоминает Батова.

"Так вот, они (семья Смит) приняли приглашение, Саманта приехал, и мне была поручена очень ответственная работа — я была сопровождающим переводчиком. Все 12 дней и ночей мы провели вместе. Предполагался маленький официальный момент, когда Юрий Владимирович Андропов встретит эту семью. И поэтому мы каждое утро, когда сверяли программу (а нас сопровождало 28 журналистов из разных стран), ждали этой встречи. Так вот, каждый день был один и тот же вопрос — от папы, мамы и от самой девочки: когда мы сможем (встретиться с Андроповым)", — вспоминает собеседник агентства.

"Он (Андропов, уже тяжелобольной) находился в больнице, и я понимала, что такое протокольное мероприятие провести было невозможно. Но ведь приглашение было от него. Именно персональное. И именно поэтому ее принимали, как говорят американцы, on the red carpet (на красной ковровой дорожке)", — добавляет Батова.

"И что вы думаете? Именно Валентин Фалин (если вы меня спросите, каким он был? Во-первых, он был прекрасным журналистом. Во-вторых, прекрасным дипломатом. Очень умным человеком. С большой человеческой историей). И ему было поручено от имени Юрия Владимировича посетить их в гостинице "Советская" в Москве, прийти и поприветствовать эту семью. И именно Фалин был тем человеком, который сделал эту встречу очень и очень теплой. Разочарование, может, и было какое-то, но внешнее. Но встреча была очень душевной. Фалин нашел все нужные слова. И для девочки, и для мамы Джейн, с которой я дружу до сегодняшнего дня. Они вручили американские сувениры, с которыми они приехали. И Фалин передал им от Юрия Владимировича памятные подарки. Вот, какая у меня была удивительная была встреча с нашим послом, дипломатом", — подытожила Батова.

Говоря о Фалине, она добавила, что "это был человек-глыба".

"Когда такие люди уходят, они оставляют большой след. Я даже не знаю, в какой ряд его поставить. Для меня, например, идеалом был Добрынин Анатолий Михайлович (советский дипломат, бывший посол СССР в США)", — объясняет Батова. "Я думаю, Фалин недалеко будет стоять в этом же ряду. Люди будут его помнить. Помнить его за его острый ум, энциклопедические знания", — подытожила она.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе — был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986-1988 годах был председателем правления АПН.