Яркие цитаты дипломата и журналиста Валентина Фалина

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бывший советский посол в Западной Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника МИА "Россия сегодня" Валентин Фалин скончался в четверг на 92-м году жизни.
РИА Новости предлагает вспомнить яркие цитаты, которыми запомнился этот выдающийся журналист и дипломат.
"Русофобией правители США и многих европейских стран по сию пору дурманят общественное сознание".
"Первейшей заботой каждого, кто принимает на себя ответственность за будущее страны, должна быть консолидация общества".
"Лучшей внешней политикой является политика внутренняя".
"Сам Рузвельт называл госдеп скопищем русофобов…"
"В противостоянии враждебным вызовам выигрывает тот, кто умеет находить точку опоры в самом себе".
"Американцы в 1946 году решили, что само существование СССР несовместимо с безопасностью США. Коммунисты или не коммунисты — это вопрос не совсем верный. Выгода очень простая: ресурсы. Сегодня Украина — часть того плана. Помимо ресурсов, Россия без Украины становится более уязвимой, об этом ещё Бжезинский (американский политолог – ред.) говорил".
"Для того, чтобы понять смысл решений Трампа, их общий вектор и перспективы, необходимо выйти за пределы обсуждения деталей и посмотреть на ситуацию в США и в мире комплексно, уж поскольку то, что произошло в ноябре прошлого года (2016 – ред.) в названной стране, касается не просто смены американского шила на американское же мыло. Речь идет о начале смены глобальной матрицы".
"Когда спрашивают о том, что сегодня больше всего угрожает человечеству и всему живому на Земле, обычно называют ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Но забывают еще об одном поистине страшном оружии массового поражения, нацеленном прежде всего на мозг человека. Это информация. Пропаганда и агитация".
"То, что происходит сейчас, не новое, это — продолжение. Очень важно это понимать. И ничего не забывать, не вычеркивать, не стирать, хранить историческую память, уметь вовремя заглянуть в прошлое, чтобы понять настоящее. И увидеть возможное будущее".
"Сегодня контроль над сознанием людей с использованием средств массовой информации ведет к самым тягостным последствиям".