Яркие цитаты дипломата и журналиста Валентина Фалина

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бывший советский посол в Западной Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника МИА "Россия сегодня" Валентин Фалин скончался в четверг на 92-м году жизни.

РИА Новости предлагает вспомнить яркие цитаты, которыми запомнился этот выдающийся журналист и дипломат.

"Русофобией правители США и многих европейских стран по сию пору дурманят общественное сознание".

"Первейшей заботой каждого, кто принимает на себя ответственность за будущее страны, должна быть консолидация общества".

"В XIX и XX веках никто не вел больше объявленных и необъявленных войн, чем США".

"Лучшей внешней политикой является политика внутренняя".

"Сам Рузвельт называл госдеп скопищем русофобов…"

"В противостоянии враждебным вызовам выигрывает тот, кто умеет находить точку опоры в самом себе".

"Американцы в 1946 году решили, что само существование СССР несовместимо с безопасностью США. Коммунисты или не коммунисты — это вопрос не совсем верный. Выгода очень простая: ресурсы. Сегодня Украина — часть того плана. Помимо ресурсов, Россия без Украины становится более уязвимой, об этом ещё Бжезинский (американский политолог – ред.) говорил".

"Чтобы спасти Советский Союз, мы должны были поступить очень просто… это, правда, крайняя позиция, но ее, между прочим, занимал в своё время и Андрей Дмитриевич Сахаров. Мы должны были создать n-ое количество 100-мегатонных бомб, разместить их вдоль американского Атлантического и Тихоокеанского побережий на дне океанов, и если бы американцы напали на нас, взорвать все эти бомбы; от США ничего бы не осталось".

"Для того, чтобы понять смысл решений Трампа, их общий вектор и перспективы, необходимо выйти за пределы обсуждения деталей и посмотреть на ситуацию в США и в мире комплексно, уж поскольку то, что произошло в ноябре прошлого года (2016 – ред.) в названной стране, касается не просто смены американского шила на американское же мыло. Речь идет о начале смены глобальной матрицы".

"Когда спрашивают о том, что сегодня больше всего угрожает человечеству и всему живому на Земле, обычно называют ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Но забывают еще об одном поистине страшном оружии массового поражения, нацеленном прежде всего на мозг человека. Это информация. Пропаганда и агитация".

"Санкции, создание пояса военных баз вдоль границы с Россией – все это лишь продолжение прежней политики Запада, меняются только методы. После создания Советским Союзом термоядерного оружия и, таким образом, ликвидации монополии Соединенных Штатов в данной области гонка вооружений превратилась в форму ведения войны. И сейчас навязывание нам новых витков этой гонки преследует вполне конкретную цель – довести экономику России до коллапса. И США едва ли откажутся от этой идеи".

"То, что происходит сейчас, не новое, это — продолжение. Очень важно это понимать. И ничего не забывать, не вычеркивать, не стирать, хранить историческую память, уметь вовремя заглянуть в прошлое, чтобы понять настоящее. И увидеть возможное будущее".

"Сегодня контроль над сознанием людей с использованием средств массовой информации ведет к самым тягостным последствиям".