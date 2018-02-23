Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожения

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор напоминает гражданам России об основных правилах профилактики обморожения при прогулках и работе на воздухе в связи с установившимися на территории страны отрицательными температурами, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с установившимися на территории России устойчиво отрицательными температурами Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напоминает об основных правилах профилактики обморожения при прогулках и работе на воздухе", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре советуют не употреблять спиртные напитки, не курить на морозе, носить свободную одежду, одеваться многослойно, носить непромокаемую верхнюю одежду. Также рекомендуется не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена. Отмечается, что эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки.