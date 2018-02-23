Пушков: Фалин был умным и опытным политиком и дипломатом

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал бывшего председателя правления агентства печати "Новости" (АПН) и советского посла в Западной Германии Валентина Фалина, cкончавшегося в четверг, опытным политиком и дипломатом, и напомнил, что он предупреждал Михаила Горбачева о геополитических последствиях согласия на воссоединение Германии безо всяких условий.

"Фалин был умным и опытным политиком и дипломатом (долго был послом в ФРГ). Он предупреждал Горбачева о геополитических последствиях согласия на воссоединение Германии безо всяких условий, противостоял Шеварднадзе. Но верх взяла бездумная и бездарная политика односторонних уступок", — написал Пушков в Twitter.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН.