Робот-поэт и чтение мыслей: новейшие разработки российских ученых

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Инвалидное кресло, которым можно управлять силой мысли, антропоморфные роботы и газовая установка для лечения ран — инновационные "фишки" от российских ученых. РИА Новости оценило отечественные разработки, представленные на форуме "Удивительное в российском здравоохранении".

Среди новинок отечественной биомеханики — системы нейроуправления, действующие на силе мысли. Чудо техники пригодится людям с ограниченными возможностями: специально для них российские ученые разработали программное обеспечение, переводящее сигналы мозга в команды для устройств. Силой мысли можно управлять не только квадрокоптерами и роботами, но и инвалидным креслом. Достаточно лишь надеть специальный головной убор и сконцентрироваться на выполнении нужного действия.

Еще одна российская разработка — плазменно-дуговая хирургическая установка "Плазморан". Это медицинское оборудование предназначено для лечения хронических и инфицированных ран, в том числе травматических и гнойных повреждений мягких и костных тканей. Благодаря "Плазморану" сроки лечения сокращаются в два раза, а больные, которые могли остаться инвалидами, полностью выздоравливают. Процедура выполняется с применением газа аргона, уничтожающего бактерии и способствующего заживлению тканей.

Антропоморфные роботы — новое слово в науке. Человекоподобные машины способны не только развлекать, но и обучать. Например, специально для студентов медицинских вузов был сконструирован робот, который с помощью мимики наглядно демонстрирует симптомы инсульта у человека. На этом российские ученые не остановились и "роботизировали" известных исторических личностей — русского поэта Александра Пушкина и английского математика Алана Тьюринга. Механический Александр Сергеевич улыбается, хмурится, моргает и даже декламирует стихи. Пушкина.

Уникальная отечественная разработка фирмы "Гиперион" — оборудование для хранения крови. Миксеры донорской крови автоматически ее дозируют — достаточно лишь ввести нужное количество в миллиграммах. Специальные холодильные камеры поддерживают необходимую температуру на протяжении долгого времени, а устройства для размораживания плазмы быстро доводят кровь до приемлемого для переливания состояния.