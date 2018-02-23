"Внешность — не показатель": психолог Александр Тхостов — о мужественности

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Мужественность — это прежде всего набор черт характера, а не внешний облик, считают психологи. Сильным человеком может быть и мужчина, и женщина. РИА Новости поговорило с профессором факультета психологии МГУ Александром Тхостовым и выяснило, как менялся образ мужчины в последние 50 лет.

— Какое определение слову "мужественность" дают психологи?

— Есть ли взаимосвязь между мужественностью и тем, как мальчика воспитывают родители?

— Этимологически слово тесно связано с поведением мужчины. Исторически именно такая коннотация. Это определенная модель поведения, соответствующая образу идеального мужчины, — стойкого, смелого, надежного, настойчивого и уверенного в себе. Но сейчас и женщины бывают довольно мужественными — не внешне, а характером. Мы не связываем это с гендерными особенностями: сильным характером может обладать любой человек.Раньше мальчиков и девочек воспитывали по-разному. С самого раннего возраста детям предъявляли разные требования — в зависимости от пола. Мальчикам говорили, например, что они не должны плакать и быть капризными, а девочкам это разрешали. У детей мужского и женского пола всегда были разные игрушки, сейчас тоже существует некоторое разделение в этом плане. В некоторых культурах это разделение по-прежнему жесткое.

— Разумеется, воспитание влияет. Если вы говорите маленькому ребенку, что он должен вести себя определенным образом, он будет мужественным вне зависимости от того, мальчик это или девочка. Раннее детство тут очень важно, поскольку в этом возрасте человек осваивает правила поведения, пытается понять, чего от него ждут и что является нормой. Мне кажется, мужественность постепенно отходит от сугубо гендерных ролей, теперь это скорее набор важных общечеловеческих качеств. Женщины хотят видеть рядом с собой сильных и уверенных в себе мужчин, но и большинству мужчин импонируют умные и независимые девушки — с ними интереснее.

— То есть воспитание мальчиков и девочек принципиально не отличается?

— Какие-то отличия есть, конечно. Все-таки от женщин мы ждем несколько иного поведения, более мягкого и женственного. Но я не думаю, что современные родители воспитывают мальчиков и девочек по-разному. Главное — привить ребенку правильные качества, а не модель поведения.

— Изменился ли образ мужчины за последние 50 лет?

— А есть ли взаимосвязь между мужественным обликом и таким же поведением?

— В каком-то смысле да. Раньше четче прописывались критерии мужественной внешности. Настоящий мужчина должен был одеваться и вести себя определенным образом. Сейчас эти грани потихоньку размываются — одежда в стиле унисекс, одинаковые прически. Но типично мужские черты характера у большинства мужчин пока в целости и сохранности. Так что изменения — прежде всего внешние, и это не значит, что современные юноши слабее. Большинство мужчин продолжают ими оставаться.

— Четкой взаимосвязи нет. Вы наверняка не раз видели очень женственных внешне девушек, обладающих сильным волевым характером. Многие из них становятся строгими и требовательными руководителями и начальниками. Бывает и так, что мужчина с виду настоящий мачо, но довольно слабохарактерный и ненадежный. Поэтому не стоит в данном случае ориентироваться исключительно на внешние данные человека.