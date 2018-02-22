Соратник Фалина: он был для нас примером дипломата-ученого

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Скончавшийся в четверг бывший председатель правления агентства печати "Новости" (АПН) и советский посол в Западной Германии Валентин Фалин был примером дипломата-ученого для своих коллег, человеком с огромным аналитическим умом, для которого дипломатия была искусством, рассказал РИА Новости соратник Фалина и его заместитель в АПН Владимир Милютенко.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН.

"Для нас, для тех, кто его знал близко, он был просто патриархом германистики и примером дипломата-ученого… Это был человек моментальной реакции, человек с огромным аналитическим умом. Дипломатия для него была искусством. Ему чуждо было бюрократическое отношение к любому делу, за которое он брался", — сказал Милютенко.

Он отметил, что Фалин "начинал свой трудовой путь практически токарем" на заводе "Красный пролетарий" в Москве.

"Один раз, когда в посольстве как-то сломались ворота, Валентин Михайлович руководил всей этой бригадой людей, которые эти ворота в посольстве налаживали", — вспоминает Милютенко.

Собеседник агентства также рассказал, что Фалин несколько раз встречался с Иосифом Сталиным.

"Когда (первый канцлер Западной Германии Конрад) Аденауэр приезжал с визитом в Москву, Фалин практически по заданию Сталина писал практически первую биографию Аденауэра. Это было 100 или 140 страниц — для того, чтобы наш вождь мог познакомиться с тем, кто едет в Москву", — сообщил Милютенко.

Он считает, что биографию Фалина будут еще долго изучать те, "кто работает на ниве германистики и на ниве дипломатии". "И я думаю, что когда будут открыты архивы МИД, то все будут учиться по его телеграммам, которые он писал в трудные времена — и во времена Холодной войны, и во времена, когда шли очень важные переговоры по вооружениям. Потому что он обогащал практически политику, которая делалась в центре, своими аргументами с места, где он работал", — сказал собеседник.