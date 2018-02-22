Эксперт: Фалин оказал большое влияние на выстраивание отношений СССР и ФРГ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бывший советский посол в ФРГ Валентин Фалин, скончавшийся на 92-м году жизни, оказал большое влияние на выстраивание отношений Москвы и Бонна, к его мнению прислушивались западногерманские политики, рассказал РИА Новости германист и журналист Евгений Григорьев.

Видный дипломат и журналист, бывший председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) и посол СССР в ФРГ Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни, сообщили в четверг РИА Новости его близкие. В 1971—1978 годах он был послом СССР в ФРГ.

"Это большая личность, большой дипломат, высоко эрудированный человек, видный германист. Он очень хорошо видел, что происходит, и всегда придерживался очень трезвого взгляда на то, чтобы следовало бы делать. Валентин Михайлович сыграл чрезвычайно большую роль в переломе отношений между Западной Германией и СССР", — сказал Григорьев, знавший Фалина и работавший в то время корреспондентом в Бонне.

"Я знал, как его уважали (канцлер) Вилли Брандт, (канцлер Гельмут) Шмидт и другие, с которыми он работал, и которые считались с его мнением", — вспоминает Григорьев.

"Он умел разрешать сложные ситуации. Например, судьбу Московского договора, повернувшего отношения между Москвой и Бонном в лучшую сторону, когда она висела на волоске. Это (реализация договора) было его большой заслугой — он многое сделал, чтобы это стало реальностью", — отметил Григорьев, выразив глубокие соболезнования в связи с кончиной Фалина.

Московский договор между СССР и ФРГ был подписан в 1970 году в Кремле, вступил в силу в 1972 году. Стороны подтвердили нерушимость границ в Европе, высказавшись за созыв общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству.