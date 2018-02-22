Профессор Золотов назвал смерть Фалина огромной потерей

Почетный член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Валентин Фалин на международной научной конференции на тему: VIII Зиновьевские чтения Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции.

Почетный член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Валентин Фалин на международной научной конференции на тему: VIII Зиновьевские чтения Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции.

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Огромной потерей для отечественной журналистики и дипломатии назвал кончину выдающегося дипломата и германиста, бывшего председателя правления АПН Валентина Фалина знавший его лично профессор, заслуженный деятель искусств, академик РАХ Андрей Золотов.

Видный дипломат и журналист, бывший председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни, сообщили в четверг РИА Новости его близкие. В 1971-1978 годах он был послом СССР в ФРГ.

"Я потрясен кончиной Валентина Михайловича", — сказал в четверг Золотов РИА Новости, отметив, что достаточно близко с ним общался. Профессор вспоминает его как "человека невероятной, исключительной образованности и точности". "Это уникальная личность, уникальной честности, порядочности", — отметил он.

Вспоминая о периоде работы Фалина на посту посла, Золотов отметил, что Валентин Михайлович оказал серьезное влияние на выстраивание отношений Советского Союза с Западной Германией.

"Это был исторический период в наших отношениях с Германией… Он был выдающийся германист, прекрасно знал Германию. Он, собственно, готовил всю политику СССР, связанную с выстраиванием отношений с Западной Германией", — сказал Золотов.

По его словам, в самой Германии знавшие Фалина люди отзывались о нем как о "теплом человеке", отмечали его выдающиеся дипломатические способности.

Профессор также рассказал, что сам генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, "когда посещал с визитом Германию, увидел, какой у него посол, и позвал его в Москву". В конце 1970-х — начале 1980-х Фалин работал в отделе международной информации ЦК КПСС. В последующие годы своей деятельности также проявил себя как блистательнейший обозреватель.

"Это огромная потеря для агентства "Россия Сегодня", наследующего РИА Новости и АПН. Это легендарная фигура одного из выдающихся руководителей. При нем агентство, я в это время работал, сделало колоссальный рывок, и в качестве материалов, и в отборе людей", — подчеркнул Золотов.