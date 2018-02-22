МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия получила право проведения Всемирных кадетских игр 2020 года; такое решение принято на заседании совета директоров Международного совета военного спорта (CISM), сообщает пресс-служба ЦСКА.

Заявку РФ на проведение игр в Санкт-Петербурге на заседании совета директоров CISM, которое состоялось в Ницце 14 —21 февраля, представил начальник ЦСКА, полковник Артем Громов.

В программу Всемирных кадетских игр планируется включить соревнования по 7 видам спорта — международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, плаванию, стрельбе, волейболу, летнему биатлону (кроссовые дисциплины), отметили в пресс-службе.

Основной площадкой соревнований станет Военный институт физической культуры, а также учебно-тренировочная база филиала СКА/Санкт-Петербург.

Российскую делегацию, принявшую участие в совете директоров CISM, возглавлял начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ, полковник Олег Боцман.