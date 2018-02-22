Киселев о смерти Фалина: его жизнь и труды будут изучать очень долго

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Биографию выдающегося дипломата и журналиста Валентина Фалина будут изучать очень долго, заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Бывший председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника МИА "Россия сегодня" Валентин Фалин скончался в четверг на 92-м году жизни.

"Фалина будут изучать очень долго, а его энергия и интеллект будут подпитывать Россию всегда. Он был человеком очень деликатным, с великолепным чувством юмора, редким украшением интеллигенции и культуры России", — сказал Киселев.

Фалин многие годы отдал дипломатической службе, в 1971-1982 годах был послом СССР в ФРГ, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986-1988 годах был председателем правления АПН.

"Наше агентство гордится тем, что он был одним из руководителей АПН, нашим замечательным предшественником", — отметил гендиректор МИА "Россия сегодня".

Фалин до последнего принимал участие в деятельности агентства, выступал на заседаниях "Зиновьевского клуба" при МИА "Россия сегодня", а также был активным членом консультативного совета медиагруппы.

По словам Киселева, Фалин был выдающимся историком, журналистом, дипломатом, творцом внешней политики Советского Союза и России, геологом патриотизма.

"Он был очень национален и тем самым – интернационален. Пользовался непререкаемым авторитетом среди зарубежных коллег, дипломатов, ученых, политологов, историков. Его книга об открытии второго фронта во время Великой Отечественной войны до сих пор важнейший учебник, книга во многом проведческая. С одной стороны, она рассказывает об истории нашего союзничества с американцами, с другой стороны, предостерегает от ошибок", — отметил Киселев.