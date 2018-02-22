В Союзе журналистов России назвали Фалина легендарным человеком

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Скончавшийся в четверг бывший председатель правления агентства печати "Новости" (АПН) и советский посол в Западной Германии Валентин Фалин был легендарным человеком, его знания и авторитет были непререкаемы, заявил РИА Новости почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

"Это был человек легендарный… Он имел такой непререкаемый авторитет, такая сила у него была, такой разум — разум в политике, в оценке происходящего, разум в отношении журналистики, нашей профессии. К сожалению, сегодня это редко встретишь, особенно в геополитике. Я думаю, что при Фалине АПН приобрело высочайший авторитет", — сказал Богданов.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН.