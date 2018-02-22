На месте полигона в Балашихе может появиться горнолыжная трасса

На полигоне «Кучино» зажгли факел для дегазации в 5 раз мощнее прежнего

На полигоне «Кучино» зажгли факел для дегазации в 5 раз мощнее прежнего

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На месте полигона "Кучино" может появиться горнолыжная или санная трасса, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала "Подмосковье 360".

"Мы начинаем рекультивацию с конца марта-апреля текущего года. Проект готов, деньги выделены, соответственно, будет активная фаза рекультивации", — сказал Воробьев.

Он отметил, что в последнее время нет жалоб на превышение допустимых норм выбросов.

"Газ, который сегодня мы сжигаем, через год должен производить до пяти мегаватт электричества, которое будет направлено на благоустройство… На месте "Кучно" мы хотим создать или горнолыжную, или санную, или прогулочную трассу", — добавил губернатор.

В ходе прямой линии 15 июня 2017 года к президенту России Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Во исполнение поручения президента власти Московской области решили незамедлительно закрыть "Кучино". Губернатор поручил выделить средства на его рекультивацию в 2018–2019 годах.

В начале декабря жители столицы вновь стали жаловаться на неприятные запахи. В министерстве экологии и природопользования Московской области отрицали причастность полигона к распространению этих запахов. Эксперты ссылались на данные Росгидромета. По ним, 6 декабря направление ветра в районе полигона было "от Москвы" — юго-западное, 7 и 8 декабря — южное, 9 декабря — юго-западное, 12-14 декабря ветер был северо-западный, от полигона "Кучино". Однако с учетом расстояния запахи не могли ощущаться в центре и на севере столицы.

Позже ход работ на полигоне "Кучино" лично проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Осмотрев систему откачки свалочного газа и высокотемпературный факел, глава региона провел совещание, на котором представители минэкологии Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета и других ведомств еще раз обсудили причины неприятных запахов на юго-востоке столицы, а также в Балашихе, Реутове и Люберцах.