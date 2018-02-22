В Минэнерго заявили о готовности к приближающимся морозам

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Аварийные службы энергокомпаний для обеспечения надежного электроснабжения потребителей приведены в режим повышенной готовности, сообщает Минэнерго РФ.

В связи с прогнозируемым распространением арктического антициклона на территории Центрального федерального округа в период 22-26 февраля 2018 года ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде похолодания ниже климатической нормы.

"Организован учащенный контроль состояния маслонаполненного и элегазового оборудования с целью исключения технологических нарушений по причине снижения давления элегаза, снижения уровня масла, блокировки коммутационных аппаратов, неправильной работы систем сигнализации, организован непрерывный мониторинг погодной обстановки, постоянно проводятся обходы и объезды трасс ЛЭП с целью оперативного выявления и устранения критических ситуаций, увеличено число входных каналов контакт-центров с целью оперативного получения информации о нарушениях электроснабжения непосредственно от потребителей", — пишет ведомство.

По факту изменения оперативной обстановки, а также при получении предупреждений от Гидрометцентра России, ситуация будет рассматриваться на заседаниях оперативных штабов.

Контроль за обеспечением надежного электроснабжения потребителей осуществляется штабами по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих субъектов РФ.