В московском "Манеже" открылась выставка об истории кадетских корпусов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Редкие экспонаты из ведущих музеев России, Сербии, США и частных коллекций увидят гости экспозиции "Честь родного погона. История кадетских корпусов в России. XVIII–XXI века", которая открылась в четверг в "Манеже" при участии министра культуры РФ Владимира Мединского и главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Выставка "Честь родного погона. История кадетских корпусов в России. XVIII–XXI века" приурочена к 75-летию суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия подчеркнул, что ведомство и Российское военно-историческое общество уделяет большое внимание популяризации кадетства.

"Поздравляю вас с Днём защитника Отечества, со столетием Красной Армии и желаю, чтобы все, кто побывает на этой выставке, поняли, что кадетское образование — самое лучшее образование для мальчиков в России", — сказал министр.

Он также зачитал приветствие от президента РФ Владимира Путина, который отметил масштаб и высокий уровень экспозиции. "Важно, что нынешнее поколение учащихся кадетских корпусов хранит верность традициям товарищества и воинского братства. Уверен, что экспозиция вызовет широкий общественный резонанс, привлечет внимание представителей самых разных возрастов и профессий", — говорится в телеграмме президента.

Гости "Манежа" увидят уникальные архивные документы, редкие фотографии, графические и акварельные работы, предметы оружие, мундиры, наградные знаки и многое другое.

Экспозиция, подготовка которой заняла два года, расскажет об основных этапах становления и развития отечественной системы кадетских корпусов, начиная с начала XVIII века до настоящего времени. Это повествование дополнят очерки, документальные фильмы и географические карты в мультимедийном формате. Специально к открытию выставки выходит издание монументального каталога, который объединит настоящее, прошлое и будущее кадетских корпусов и суворовских военных училищ. Куратором выставки выступила Ольга Барковец.