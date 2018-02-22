Евкуров возложил цветы к мемориалу в память о депортации ингушского народа

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в четверг возложил цветы к мемориалу "Стена скорби" в Москве в память о депортации ингушского народа, передает корреспондент РИА Новости.

В 2018 году исполняется 74 года с момента депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. В ходе операции "Чечевица", которая началась 23 февраля 1944 года, были вынуждены покинуть свои дома почти 500 тысяч человек. Ингуши стали жертвами геноцида, в результате которого от голода, холода и болезней умерли более половины от числа высланных.

Высланный народ провел в депортации 13 лет. Только 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о восстановлении статуса ЧИАССР, что позволило депортированным народам вернуться на историческую родину. Принятием в 1991 году закона "О реабилитации репрессированных народов" Россия признала преступной политику геноцида и репрессий, совершенных против целых народов.

Евкуров назвал депортацию главной трагедией ингушей, когда в один день началось выселение всего народа.

"Нет ни одной ингушской семьи, которую бы не коснулась депортация", — сказал Евкуров журналистам.

Он подчеркнул, что ингуши не испытывают чувства обиды в связи с трагедией.

"Прошло уже 74 года. Есть чувство понимания, чувство памяти, а не обиды. Есть понимание, что нужно идти вперёд назло всем смертям. Вот такое чувство у нас есть, и с каждым днём оно будет крепнуть. Тем более руководство страны приняло решение реабилитировать все народы и представителей этих народов", — сказал глава Ингушетии, отвечая на соответствующий вопрос.

"Стена Скорби" была открыта в Москве в октябре 2017 года и стала первым за постсоветскую историю памятником жертвам политических репрессий. Представители ингушской диаспоры в Москве, которые также принимали участие в памятном мероприятии, впервые смогли почтить память жертв геноцида 1944 года возле общенационального мемориала репрессированным.