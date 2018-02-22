Дарью Донцову восхитило выступление участницы конкурса "Ты супер!"

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Писательница Дарья Донцова поучаствовала в съемках международного вокального конкурса "Ты Супер!".

Автор популярных детективных романов приехала на съемочную площадку, чтобы поддержать Софью Командину из Кемеровской области. Конкурсантка из Междуреченска занимается народными танцами с шести лет и мечтает попасть на большую сцену. Для своего выступления она выбрала песню "Будь со мной".

"Желаю тебе неустанно учиться: долго, упорно, не падать духом, если что-то не будет получаться, искать хорошего учителя и понимать, что научиться можно. Главное, чтобы у тебя были хорошие учителя, и чтобы у тебя было трудолюбие. Чтобы с утра до ночи ты пела и пела, пела и пела, и глядишь, у тебя обязательно все получится", — напутствовала Донцова юную вокалистку.

Писательница уверена, что Командину ждут большие успехи на сцене.

"Я очень хочу, я просто мечтаю о том, чтобы лет через десять прийти на какой-то взрослый большой конкурс, когда ты будешь получать какую-нибудь золотую чашу, идти вслед за тобой и говорить: "А я знала, я знала, а я ее видела, когда она была маленькая", — подметила звездный наставник.

Подробности этой встречи НТВ покажет 24 февраля в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.