В Москве стараются улучшать качество реагентов, заявил Собянин

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Используемые на улицах Москвы реагенты произведены по наиболее щадящей формуле, но власти намерены сделать их еще более экологичными, сообщил в четверг мэр Сергей Собянин.

"Такая проблема (с реагентами) есть, мы привлекли для разработки новой формулы реагентов МГУ, специальный институт и сделали максимально щадящий состав для экологии", — сказал Собянин, выступая в Российском университете транспорта (МИИТ).

Он отметил, что в Москве для создания регентов используется специальный состав, оптимальный на данный момент.

"Помимо экологии, нам нужно, чтобы транспорт не останавливался. Если мы даже на час опаздываем на МКАДе с работой с реагентами, МКАД останавливается", — сказал мэр.

При этом Собянин добавил, что власти продолжат работу по созданию более щадящих реагентов.

"Будем продолжать работать над этим, чтобы эти реагенты были более щадящие, и будем работать над тем, чтобы их посыпали столько, сколько надо, а не столько, сколько Бог на душу положит", — сказал он.