Голодец рассказала о строительстве новых детских садов с ясельными группами

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Строительство новых детских садов с ясельными группами затронет в первую очередь мам с годовалыми детьми, что даст возможность россиянкам раньше возвращаться к работе, не оставляя карьеру на 2-3 года, считает вице-премьер Ольга Голодец.

Ранее в четверг правительство РФ на заседании рассмотрел вопрос о распределении 49 миллиардов рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования в регионах России.

"Будем строить детские сады, открывать в них, в том числе, ясельные группы. Сегодня регионы ограничивают прием детей ясельного возраста, потому что нет мест. Сегодня редко, когда родители обращаются с тем, чтобы оставить детей в ясельной группе до 8-9 месяцев. Речь идет, конечно, о детишках годовалых, после года. Мамы сегодня не согласны 2-3 года ухаживать за ребенком, им хочется совмещать свой профессиональный рост с материнством. И это законное право женщины", — сказала Голодец в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее, в январе, вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что очередь в ясли в России составляла более 272 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году неоднократно заявлял о необходимости скорейшего решения проблемы с очередями в ясли, а на ежегодной пресс-конференции в декабре он рассказал о программе по созданию более 326 тысяч ясельных мест, благодаря чему уже в 2018–2019 годах должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.