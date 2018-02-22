Кадыров поблагодарил тех, кто помог вернуть дагестанского мальчика из Ирака

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку в деле возвращения российских граждан из Сирии и Ирака, в также всех, кто помог вернуть в Россию дагестанского мальчика, найденного в багдадском приюте.
"Благодаря слаженной и плодотворной деятельности рабочей группы, возглавляемой Зиядом Мухамедовичем (Сабсаби), мы смогли подготовить все необходимые документы для возвращения ребенка домой. Теперь его жизни ничего не угрожает. Я выражаю искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину, благодаря которому работа по возвращению российских граждан из горячих точек идет непрерывно. Без его непосредственной поддержки мы бы не смогли успешно заниматься решением таких важных задач. Также хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в спасательной операции, и в частности, дорогого брата Зияда Сабсаби", — написал Кадыров в соцсети "Вконтакте".
На распространенной в сети видеозаписи Ахмед Абдулаев рассказывает, что отец мальчика погиб, о судьбе матери ничего не известно. По его словам, дочь уехала с мужем и полугодовалым ребенком в 2015 году в ОАЭ на заработки, оттуда семья перебралась в Ирак. Там родился второй сын Абубакр. По информации дедушки, он тоже находится в одном из иракских приютов.
По поручению Кадырова спасением мальчика занимался представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.