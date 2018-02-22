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Общество

Кадыров поблагодарил тех, кто помог вернуть дагестанского мальчика из Ирака

16:5722.02.2018
(обновлено: 16:58 22.02.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкРамзан Кадыров. Архивное фотоРамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку в деле возвращения российских граждан из Сирии и Ирака, в также всех, кто помог вернуть в Россию дагестанского мальчика, найденного в багдадском приюте.

Член Совета Федерации РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби доставил из иракского приюта в Москву мальчика родом из Дагестана Зейда Абдулаева. 21 февраля 2018
© РИА Новости / Марина Луковцева
Найденного в Ираке мальчика передали родным в аэропорту Грозного
В среду трехлетний Зейд Абдулаев в сопровождении члена Совета Федерации РФ, спецпредставителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби был доставлен рейсом из Багдада в Москву, оттуда ребенка привезли в Грозный, где его встречали многочисленные родственники.

"Благодаря слаженной и плодотворной деятельности рабочей группы, возглавляемой Зиядом Мухамедовичем (Сабсаби), мы смогли подготовить все необходимые документы для возвращения ребенка домой. Теперь его жизни ничего не угрожает. Я выражаю искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину, благодаря которому работа по возвращению российских граждан из горячих точек идет непрерывно. Без его непосредственной поддержки мы бы не смогли успешно заниматься решением таких важных задач. Также хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в спасательной операции, и в частности, дорогого брата Зияда Сабсаби", — написал Кадыров в соцсети "Вконтакте".

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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У детей, которых вывозили в Ирак и Сирию, не было выбора, заявил сенатор
Ранее дедушка мальчика Ахмед Абдулаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в возвращении на родину внука, который находился в одном из иракских приютов. Видеообращение пожилого человека получило широкое распространение в соцсетях. Глава Чечни поручил членам рабочей группы по возвращению российских женщин и детей из ближневосточного региона подключиться к поискам ребенка.

На распространенной в сети видеозаписи Ахмед Абдулаев рассказывает, что отец мальчика погиб, о судьбе матери ничего не известно. По его словам, дочь уехала с мужем и полугодовалым ребенком в 2015 году в ОАЭ на заработки, оттуда семья перебралась в Ирак. Там родился второй сын Абубакр. По информации дедушки, он тоже находится в одном из иракских приютов.

По поручению Кадырова спасением мальчика занимался представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

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