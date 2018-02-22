Экологи просят москвичей кормить птиц, чтобы помочь им пережить морозы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жители Москвы в предстоящие морозные дни могут помочь птицам в парках пережить холода, раскладывая в кормушки несоленое сало, семечки, кусочки сырого мяса и другие угощения, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода".

Как сообщалось ранее, в Москве в выходные температура опустится ниже климатической нормы почти на 10 градусов. Температура в ночные часы окажется на отметке минус 20 градусов, а днем — до минус 11 градусов. В праздничный день, 23 февраля, температура в столице днем также окажется на уровне минус 12 градусов.

"Москвичи могут в эти дни помочь пернатым, раскладывая корм в кормушки. Птицам в морозные дни нужно предлагать высококалорийные продукты: семена подсолнечника (нежареные и несоленые), несоленое сало, также можно давать пресный сыр, сливочное масло (маргарин не рекомендуется), нутряной жир, кусочки сырого мяса", — говорится в сообщении "Мосприроды".

По словам экологов, для птиц и зверей опасность сильных морозов заключается не только в самой низкой температура, а в отсутствии корма. "Если животное будет сыто, ему никакой мороз не страшен. Птицы имеют высокий уровень метаболизма, температура их тела составляет 43 °С. При понижении температуры воздуха им приходится активно кормиться, чтобы восполнить теплопотери", — объяснили в Мосприроде.

В такие морозы большинство зверей отлеживается по норам и гнёздам, например, белки могут два-три дня и даже дольше сидеть в дупле. Также в ведомстве добавили, что для московских деревьев предстоящие морозы никакой опасности не представляют.

"Для деревьев опасны морозы только после сильных оттепелей в начале весны, когда может начаться сокодвижение. В этом случае соки могут замёрзнуть и на стволах деревьев возникают морозобойные трещины. Такие повреждения могут привести к гибели дерева. В настоящее время такой угрозы нет. Оттепелей не было. В нормальных условиях все местные породы деревьев могут переносить холода до — 50 градусов", — добавили экологи.