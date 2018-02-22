Кузнецова призвала усилить работу телефона доверия СК "Ребенок в опасности"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым усилить роль телефона доверия СК России "Ребенок в опасности", сообщается на сайте омбудсмена.
Отмечается, что телефон "Ребенок в опасности" ориентирован и на прием обращений о нарушениях в интернатах. Сообщается, что в этой связи Анна Кузнецова попросила детских омбудсменов в регионах распространять информацию о телефоне доверия среди родителей и персонала учреждений.
"На примере Челябинска мы видим, что отсутствие эффективного алгоритма оперативного реагирования и информирования может привести к трагическим последствиям. Только благодаря оперативному вмешательству Следственного комитета удалось пресечь попытки скрыть следы преступлений, в минимальные сроки получить необходимые сведения и приступить к следственным действиям", – подчеркнула она.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что за 2017 год в СК России по различным каналам связи поступило более 73 тысяч сообщений о преступлениях в отношении несовершеннолетних, по 21 тысяче 141 сообщению возбуждены уголовные дела. Отмечалось, что часть из указанных сообщений поступает на телефонную линию "Ребенок в опасности". Кроме того, за период с января по февраль 208 года только в блог председателя СК России и на его страницы в социальной сети поступило 64 обращения по вопросам, касающимся несовершеннолетних.