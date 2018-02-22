Кузнецова призвала усилить работу телефона доверия СК "Ребенок в опасности"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым усилить роль телефона доверия СК России "Ребенок в опасности", сообщается на сайте омбудсмена.

"Уже сейчас Следственным комитетом проводится большая работа по поступившим на телефон доверия обращениям. Однако, с учетом ужасающей ситуации, вскрывшейся в Челябинской области, считаю необходимым эту работу актуализировать и усилить, сделать максимально доступной информацию об этом телефоне", – приводятся слова Кузнецовой.

Отмечается, что телефон "Ребенок в опасности" ориентирован и на прием обращений о нарушениях в интернатах. Сообщается, что в этой связи Анна Кузнецова попросила детских омбудсменов в регионах распространять информацию о телефоне доверия среди родителей и персонала учреждений.

"На примере Челябинска мы видим, что отсутствие эффективного алгоритма оперативного реагирования и информирования может привести к трагическим последствиям. Только благодаря оперативному вмешательству Следственного комитета удалось пресечь попытки скрыть следы преступлений, в минимальные сроки получить необходимые сведения и приступить к следственным действиям", – подчеркнула она.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что за 2017 год в СК России по различным каналам связи поступило более 73 тысяч сообщений о преступлениях в отношении несовершеннолетних, по 21 тысяче 141 сообщению возбуждены уголовные дела. Отмечалось, что часть из указанных сообщений поступает на телефонную линию "Ребенок в опасности". Кроме того, за период с января по февраль 208 года только в блог председателя СК России и на его страницы в социальной сети поступило 64 обращения по вопросам, касающимся несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвинение в совершении преступлений предъявлено 51-летнему местному жителю. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.